Напишите сочинение по плану "описание Невской битвы" 1) Дата 2)место где происход??ло 3)Противоборствующие силы и цели 4)Кто первый напал! и кто убежал! 5)Исход битвы 6)Причины поражения 7)Значение
История
Напишите сочинение по плану "описание Невской битвы" 1) Дата 2)место где происход??ло 3)Противоборствующие силы и цели 4)Кто первый напал! и кто убежал! 5)Исход битвы 6)Причины поражения 7)Значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(1240г) 2.Р.Нева 3.ЦЕЛЬ НАПАДАЮЩИЙ ШВЕДОВ ЗАХВАТИТЬ РУССКИЕ ЗЕМЛИ 4.ШВЕДЫ 5.ПОБЕДА РУССКИХ 6. шведы проиграли эту битву так как Александр Невский был очень тактичный 7.НЕПОМНЮ
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