Напишите сочинение по плану "описание Невской битвы" 1) Дата 2)место где происход??ло 3)Противоборствующие силы и цели 4)Кто первый напал! и кто убежал! 5)Исход битвы 6)Причины поражения 7)Значение

История

Напишите сочинение по плану "описание Невской битвы" 1) Дата 2)место где происход??ло 3)Противоборствующие силы и цели 4)Кто первый напал! и кто убежал! 5)Исход битвы 6)Причины поражения 7)Значение

Автор: Гость