На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пряжи сколько на два свитера для взрослых сколько пряжи требуется на детский свитер если на свете для взрослых требуется 500 грамм пряжи

Гость: Гость:

1) На взрослый свитер нужно 500г пряжи, значит на 2 взрослых свитера нужно 500*2=1000г пряжи 2)Раз на 2 взрослых свитера требуется столько же пряжи сколько и на 5 детских свитеров, то мы можем узнать сколько всего пряжи надо на один свитер 1000/5=200г