На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пряжи сколько на два свитера для взрослых сколько пряжи требуется на детский свитер если на свете для взрослых требуется 500 грамм пряжи

Математика
На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пряжи сколько на два свитера для взрослых сколько пряжи требуется на детский свитер если на свете для взрослых требуется 500 грамм пряжи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На взрослый свитер нужно 500г пряжи, значит на 2 взрослых свитера нужно 500*2=1000г пряжи 2)Раз на 2 взрослых свитера требуется столько же пряжи сколько и на 5 детских свитеров, то мы можем узнать сколько всего пряжи надо на один свитер 1000/5=200г
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