На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пряжи сколько на два свитера для взрослых сколько пряжи требуется на детский свитер если на свете для взрослых требуется 500 грамм пряжи
Математика
На 5 детских свитеров расходуют столько же шерстяной пряжи сколько на два свитера для взрослых сколько пряжи требуется на детский свитер если на свете для взрослых требуется 500 грамм пряжи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На взрослый свитер нужно 500г пряжи, значит на 2 взрослых свитера нужно 500*2=1000г пряжи 2)Раз на 2 взрослых свитера требуется столько же пряжи сколько и на 5 детских свитеров, то мы можем узнать сколько всего пряжи надо на один свитер 1000/5=200г
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