К основным занятиям коренных народов относятся
География
К основным занятиям коренных народов относятся
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Гость:
Скотоводство, кузнечный промысел.
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