В, сосуд содержащий 2,8 л воды при температуре 20 градусов, бросают кусок стали массой 0,3 кг нагретый до 460 градусов. До какой температуры нагрелась вода?

Физика

В, сосуд содержащий 2,8 л воды при температуре 20 градусов, бросают кусок стали массой 0,3 кг нагретый до 460 градусов. До какой температуры нагрелась вода?

Автор: Гость