В, сосуд содержащий 2,8 л воды при температуре 20 градусов, бросают кусок стали массой 0,3 кг нагретый до 460 градусов. До какой температуры нагрелась вода?
Физика
В, сосуд содержащий 2,8 л воды при температуре 20 градусов, бросают кусок стали массой 0,3 кг нагретый до 460 градусов. До какой температуры нагрелась вода?
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Дано, 28th 20 fix решение :
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