В какой системе счисления записано число: F=2*4⁴+1*4³+3*4²+2*4¹+2*4

Информатика
В какой системе счисления записано число: F=2*4⁴+1*4³+3*4²+2*4¹+2*4
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Гость:
В четверичной системе счисления
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