Х-5004=3021×30 Помогите решить уравнение

Математика
Х-5004=3021×30 Помогите решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-5004=3021*30 х-5004=90630 х=90630+5004 х=95634 проверка 95634-5004=90630 (3021*30)
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