Чем является поселок Оймякон в Якутии

География
Чем является поселок Оймякон в Якутии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оймякон находится респ саха (якутия) самая холодная точка с населенным пунктом ,и дальше с интернета там много инфо и фото.Удачи
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