Помогите , пожалуйста. Срочно. Спишите предложения. Подчеркните в них вводные слова и вставные конструкции. Объясните их значения, а также знаки препинания при них. Определите лексическое значение выделенного слова. 1.Общий то...

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Помогите , пожалуйста. Срочно. Спишите предложения. Подчеркните в них вводные слова и вставные конструкции. Объясните их значения, а также знаки препинания при них. Определите лексическое значение выделенного слова. 1.Общий тон, как говорят художники, выдержан. 2. Волнушки появляются летом, в июле, хотя настоящая их пора в августе и сентябре, когда трава в лесу сочна и зелена. 3.Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. 4. Птица, как говорят охотники, шла валом и в беспорядке. 5. Быстро, но горячо прошла в душе моей страсти ( иначе я не могу назвать её) ловить бабочек. 6. Аверкий осторожно надел большую шапку ( в пеньковом дне её всегда была иголка, обмотанная ниткой) и вышел за порог сенец. 7. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время.

Автор: Гость