Помогите пожалуйста срочно!уууумоооляяяю
Математика
Помогите пожалуйста срочно!уууумоооляяяю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6*у+0,08+0,5-у=1 -0,4*у+0,58=1 -0,4у=1-0,58 -0,4у=0,42 у=0,42÷(-0,4) у=-1,05
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