Помогите сколько будет: 652+ 784 -1002-45* 398 :2+ 5679-300=?
Математика
Помогите сколько будет: 652+ 784 -1002-45* 398 :2+ 5679-300=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
652 + 784 − 1002 − 45* 398 / 2 + 5679 − 300= −3142 45*398=17910 17910/2=8955 652+784=1436 1436-1002=434 434-8955=-8521 -8521+5679=-2842 -2842-300-3142
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