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Биология
Ответьте на 4 вопрос пожалуйста
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Гость:
У лягушки появились веки чтобы глаза не пересыхали,еще что у нее есть легкие ,имеются слюнные железы
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