Площадь кольца которое ограничено двумя концентрическими окружностями равна 560 пи, а радиусы окружностей относятся как 17:18. Найдите радиус меньшей из окружностей

Геометрия
Площадь кольца которое ограничено двумя концентрическими окружностями равна 560 пи, а радиусы окружностей относятся как 17:18. Найдите радиус меньшей из окружностей
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