Площадь кольца которое ограничено двумя концентрическими окружностями равна 560 пи, а радиусы окружностей относятся как 17:18. Найдите радиус меньшей из окружностей
Геометрия
Площадь кольца которое ограничено двумя концентрическими окружностями равна 560 пи, а радиусы окружностей относятся как 17:18. Найдите радиус меньшей из окружностей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри вложение .................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Choose the right variant. They had fish hooks so they _____catch fish a) can b)could c) can`t d)couldn`t
Русский язык
С великой милостью со льном высоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным. Закличк?? к какому природному явлению относиться это обращение
Английский язык