С великой милостью со льном высоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным. Закличк?? к какому природному явлению относиться это обращение

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С великой милостью со льном высоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным. Закличк?? к какому природному явлению относиться это обращение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это призыв весны. Весна, весна! Приди, весна, с радостью, .......
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