С великой милостью со льном высоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным. Закличк?? к какому природному явлению относиться это обращение

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С великой милостью со льном высоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным. Закличк?? к какому природному явлению относиться это обращение

Автор: Гость