Поршневой насос способен поднять воду 10,3 м.Требуется в каком-то конкретном случае понять воду на 30 м.Подумайте можно ли это сделать если да,то как?

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Поднять воду поршневым насосом с глубины более 10м. невозможно, так как давление 10м воды = 1 атмосфере. Под поршнем будет образовываться вакуум, уравновешиваемый давлением столба воды 10м. Для подъема воды с больших глубин необходимо опустить насос на глубину, либо ставить несколько насосов на разной глубине/высоте.