Какая симетрия у рыб?

Биология
Какая симетрия у рыб?
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Автор: Гость
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Гость:
Осевая. Вот надеюсь поможет.
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