Не выполняя сложения дробей, сравните сумму дробей с числом 1 : 1) 124/125+1/25; 2) 99/100+1/1000; 3) 33/34+2/68

Математика
Не выполняя сложения дробей, сравните сумму дробей с числом 1 : 1) 124/125+1/25; 2) 99/100+1/1000; 3) 33/34+2/68
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Автор: Гость
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Гость:
1) 124/125+1/25 > 1;                                                                                                   2) 99/100+1/1000<1;                                                                                   3) 33/34 + 2/68=1.
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