ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! СРОЧНОООООООО Я НК ПОНЯЛ КАК ЭТО РЕШАТЬ, ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!))))

Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! СРОЧНОООООООО Я НК ПОНЯЛ КАК ЭТО РЕШАТЬ, ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!))))
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Гость:
Файл))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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