За 4 булочки и 3 стакана сока заплатили 93 тенге .Стакан сока стоит 15 тенге. Сколько стоит 1 булочка.Только решение и ответ.

Математика

За 4 булочки и 3 стакана сока заплатили 93 тенге .Стакан сока стоит 15 тенге. Сколько стоит 1 булочка.Только решение и ответ.

Автор: Гость