За 4 булочки и 3 стакана сока заплатили 93 тенге .Стакан сока стоит 15 тенге. Сколько стоит 1 булочка.Только решение и ответ.
Математика
За 4 булочки и 3 стакана сока заплатили 93 тенге .Стакан сока стоит 15 тенге. Сколько стоит 1 булочка.Только решение и ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1сок=15тенге 3сока=Хтенге х=3*15:1=45тенге 2) 93-45=48(ТЕНГЕ) стоят 4 булочки 3)48:4=12тенге Ответ: 12 тенге стоит 1 булочка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Помогите пожалуйста Как изменится длина окружности если ее радиус увеличить 1) в 5 раз. 2) на 5 см Найдите длину окружности, радиус который рав...
Английский язык