4русских пословицы в которых присутствует мягкий знак разделительный
Русский язык
4русских пословицы в которых присутствует мягкий знак разделительный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся семЬя вместе, так и душа на месте. ТерпенЬе и труд всё перетрут. ДрузЬя познаются в беде. Птице крылЬя, а человеку разум.
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