Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 километров час. Через 12 часов из того же города вслед поезду вылетел вертолет, скорость которого в 7 раз больше скорости поезда, и догнал поезд на половину пути от А до В. Опре...
Математика
Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 километров час. Через 12 часов из того же города вслед поезду вылетел вертолет, скорость которого в 7 раз больше скорости поезда, и догнал поезд на половину пути от А до В. Определи расстояние между городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1400 км между городами
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