Какова относительная влажность воздуха при температуре воздуха +10 , если в 1 м3 воз??уха содержится 6 граммов водяного пара?
География
Какова относительная влажность воздуха при температуре воздуха +10 , если в 1 м3 воз??уха содержится 6 граммов водяного пара?
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