Помогите пожалуйста!) Ставится ли в предложении запятая перед "и" или нет? И почем???? Кто-то неприятным гостем ворвался в вечерний покой долины _ и все настороженно притаились.

Русский язык
Помогите пожалуйста!) Ставится ли в предложении запятая перед "и" или нет? И почем???? Кто-то неприятным гостем ворвался в вечерний покой долины _ и все настороженно притаились.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет не ставиться!Потому-что если-бы было две "и" то тогда запитая ставилась
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