Помогите пожалуйста!) Ставится ли в предложении запятая перед "и" или нет? И почем???? Кто-то неприятным гостем ворвался в вечерний покой долины _ и все настороженно притаились.

Русский язык

Помогите пожалуйста!) Ставится ли в предложении запятая перед "и" или нет? И почем???? Кто-то неприятным гостем ворвался в вечерний покой долины _ и все настороженно притаились.

Автор: Гость