Помогите пожалуйста!) Ставится ли в предложении запятая перед "и" или нет? И почем???? Кто-то неприятным гостем ворвался в вечерний покой долины _ и все настороженно притаились.
Русский язык
Помогите пожалуйста!) Ставится ли в предложении запятая перед "и" или нет? И почем???? Кто-то неприятным гостем ворвался в вечерний покой долины _ и все настороженно притаились.
Ответ(ы):
Гость:
Нет не ставиться!Потому-что если-бы было две "и" то тогда запитая ставилась
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В мотке имеется 3м50см кружева.От этого мотка хотят отрезать 1м20см кружева.сколько ??ружева останется в мотке?
Русский язык