Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Сколько ребер,граней,плоскостей у параллепипеда
Математика
Сколько ребер,граней,плоскостей у параллепипеда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6 граней, 8 вершин и 12 ребер , плоскостей 6.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
У пети было 12яблок а у васи15 яблок.сколько яблок у них вместе.
Ответить
Русский язык
Можно пожалуста побольше сочинение на тему мой любимый цветок
Ответить
Математика
Построить график у = cos3x
Ответить
Алгебра
Упростите выражение: Корень из 18 + корень из 64 - 4 корней из 2 Ток подробно плииз
Ответить
География
Дайте характеристике типам почв:Арктические,Тундрово-глеевые,Подзолистые... 1)Ти??2)Содержание гумуса3)Свойства почвы4)Условия почвообразования5)...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск