Дайте характеристике типам почв:Арктические,Тундрово-глеевые,Подзолистые... 1)Ти??2)Содержание гумуса3)Свойства почвы4)Условия почвообразования5)Где находится природная зона Плиз помогите
География
Дайте характеристике типам почв:Арктические,Тундрово-глеевые,Подзолистые... 1)Ти??2)Содержание гумуса3)Свойства почвы4)Условия почвообразования5)Где находится природная зона Плиз помогите
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