В словах книзу, вдаль,вширь суффикс какой?
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В словах книзу, вдаль,вширь суффикс какой?
Ответ(ы):
Гость:
Книзу- суффикс у Вдаль- нулевой суффикс Вширь-нулевой суффикс
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