ПОмогите пожалуйста. Нам задали группой сделать что нибудь про Есенина. А мы не зн??ем. помогите придумать что делать!

Литература
ПОмогите пожалуйста. Нам задали группой сделать что нибудь про Есенина. А мы не зн??ем. помогите придумать что делать!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну сделайте сообщение про его биографию. Или проанализируйте его стихотворения...
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