В каком слое атмосферы находится Озоновый ЭКРАН?!
География
В каком слое атмосферы находится Озоновый ЭКРАН?!
Ответ(ы):
Гость:
Озо́новый слой — часть стратосферы на высоте от 12 до 50 км (в тропических широтах 25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20), с наибольшим содержанием озона образовавшимся в результате воздействия ультрафиолетового излучения Солнца на молекулярный кислород (О 2).
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