В каком слое атмосферы находится Озоновый ЭКРАН?!

География
В каком слое атмосферы находится Озоновый ЭКРАН?!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Озо́новый слой — часть  стратосферы на высоте от 12 до  50 км (в тропических широтах  25—30 км, в умеренных  20—25, в полярных  15—20), с наибольшим содержанием озона образовавшимся в результате воздействия  ультрафиолетового излучения Солнца на молекулярный  кислород (О 2).
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