Площадь прямоугольника 48 см.кв.,ширина-6 см.Найди периметр прямоугольника. Периметр прямоугольника равен 28 см. Длинна 12 см.Найди площадь прямоугольника.
Математика
Площадь прямоугольника 48 см.кв.,ширина-6 см.Найди периметр прямоугольника. Периметр прямоугольника равен 28 см. Длинна 12 см.Найди площадь прямоугольника.
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