Геометрическое трех чисел a, bи c вычисляется по формуле g=3корень из abc Вычислить ср??днее геометрическое чисел 12,18,27
Математика
Геометрическое трех чисел a, bи c вычисляется по формуле g=3корень из abc Вычислить ср??днее геометрическое чисел 12,18,27
Ответ(ы):
Гость:
Прости вообще даже не думаю как решать...sorry
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ПОмогите пожалуйста. Нам задали группой сделать что нибудь про Есенина. А мы не зн??ем. помогите придумать что делать!
Русский язык
Обществознание
Актёр готовится к спектаклю <<Золотой ключик>>.Догадайся и подпиши под картинками,какие роли он репетирует.