Построить график у = cos3x

Математика
Построить график у = cos3x
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Гость:
Может так...................................
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