Можно пожалуста побольше сочинение на тему мой любимый цветок

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Я долго размышлял над темой произведения. Я не мог решить, какой именно цветок мой любимый. Все цветы, которые растут в саду и на клумбах - очень красивые. Мне нравятся белые хризантемы, красные тюльпаны, простые полевые ромашки. Но мой любимый цветок - это все-таки роза!Розовые кусты в нашей стране высаживают на клумбах, чтобы украсить улицы и усадьбы. Влюбленные мужчины дарят своим избранницам букеты из этих цветов. Розу недаром считают королевой цветов. Ее лепестки пышные и одновременно нежные. Особенно приятно наблюдать, когда в этих нежных лепестках скрывается капля росы. Она напоминает маленький драгоценный камень.А какой божественный аромат имеет роза! Только за один аромат этот цветок достоин королевской короны. Он привлекает внимание ярких бабочек, полосатых пчелок. Они запасаются у розы сладким нектаром. Роза дарит окружающему миру не только свою красоту, она к тому же полезна.Красавица-роза растет на длинном и стройном стебле. Часто эта стебель покрыт острыми шипами. Но это не отталкивает меня от моего любимого цветка. Я понимаю, что роза просто должна защищаться. Было бы очень обидно, если бы такую ​​красоту съели какие-то вредители или домашний скот.Существует множество видов роз: ярко-красные, темно-бордовые, белые, розовые, кремовые, желтые и другие. Ученые даже вывели сорта с черными лепестками! А я среди этого разнообразия люблю именно красные и розовые розы. Хотя белые тоже прекрасны ... Все розы очень хороши, и сложно выбирать среди них лучший сорт. Я всей душой люблю этот цветок и всегда радуюсь, когда вижу розочки в садах, в букетах или на клумбах.