Помогите пожалуйста!! Сторона прямоугольников 6 целых одна вторая. Периметр=20м Площадь ? найдите площадь.
Математика
Помогите пожалуйста!! Сторона прямоугольников 6 целых одна вторая. Периметр=20м Площадь ? найдите площадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,5*6,5=42,25 (м)- площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько метроов в 9 км!? В 900 дм!? В 9000см!? Сколько квадратных метров в 400 дм2? В 8 км2? ??арание спасибо
Математика
Математика
Составьте уравнение к задаче. Саша и Петя одновременно поплыли навстречу друг другу от 2 берегов пруда и через несколько минут встретились. какое р...