Помогите пожалуйста!! Сторона прямоугольников 6 целых одна вторая. Периметр=20м Площадь ? найдите площадь.

Математика
Помогите пожалуйста!! Сторона прямоугольников 6 целых одна вторая. Периметр=20м Площадь ? найдите площадь.
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Гость:
6,5*6,5=42,25 (м)- площадь
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