Помогите пожалуйста. Угадай последовательность 1 4 * * 5 8
Математика
Помогите пожалуйста. Угадай последовательность 1 4 * * 5 8
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Последовательность такая - 36
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