ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! ЗАДАНИЕ НА ФОТО,НОМЕРА 18,19!!! РЕШИТЕ ХОТЬ ЧТО ТО!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! В 18-ОМ ЗАДАНИИ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ ПРОСТЫМ УРАВНЕНИЕМ(без cin и cos)!!!

Геометрия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! ЗАДАНИЕ НА ФОТО,НОМЕРА 18,19!!! РЕШИТЕ ХОТЬ ЧТО ТО!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! В 18-ОМ ЗАДАНИИ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ ПРОСТЫМ УРАВНЕНИЕМ(без cin и cos)!!!

Автор: Гость