ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! ЗАДАНИЕ НА ФОТО,НОМЕРА 18,19!!! РЕШИТЕ ХОТЬ ЧТО ТО!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! В 18-ОМ ЗАДАНИИ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ ПРОСТЫМ УРАВНЕНИЕМ(без cin и cos)!!!
Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! ЗАДАНИЕ НА ФОТО,НОМЕРА 18,19!!! РЕШИТЕ ХОТЬ ЧТО ТО!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! В 18-ОМ ЗАДАНИИ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ ПРОСТЫМ УРАВНЕНИЕМ(без cin и cos)!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 19) 1)Рис4 ВС=5 см 2)Рис5 АВ=16 4)Рис7 угол В = угла Д=60 Градусов 5)Рис8 СЕ=4,5 СВ=13,5 6) Рис9 СА1=10
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