Помогите пожалуйста, упр. 2,3

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Помогите пожалуйста, упр. 2,3
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Гость:
How often do you play soccer? Pam sometimes goes to the cinema on saturdays I usually go to the park once a week Does sometimes he wash a dishes?
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