На рисунке было 5 плоских и 4 объёмные фигуры. Сколько всего фигур осталось на рису??ке после того, как Саша стёр изображения шара и куба? Сколько осталось плоских фигур? сколько объёмных?

Математика
На рисунке было 5 плоских и 4 объёмные фигуры. Сколько всего фигур осталось на рису??ке после того, как Саша стёр изображения шара и куба? Сколько осталось плоских фигур? сколько объёмных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шар объемный куб обьемный 4-2=2 осталось 2 объемных фигуры осталось 5 плоских 2+5=7 фигур всего осталось
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