На рисунке было 5 плоских и 4 объёмные фигуры. Сколько всего фигур осталось на рису??ке после того, как Саша стёр изображения шара и куба? Сколько осталось плоских фигур? сколько объёмных?

Математика

На рисунке было 5 плоских и 4 объёмные фигуры. Сколько всего фигур осталось на рису??ке после того, как Саша стёр изображения шара и куба? Сколько осталось плоских фигур? сколько объёмных?

Автор: Гость