Сочинение по сказке Пушкина."Дочка царская жива".(Сказка о мертвой царевне) Помог??те с этим. Отношение к другим персонажам : 1.Пса Соколки. 2.Семи Богатырей 3.Королевича Елисея 5.Отношения Пушкина к героине♥ Срочно

Литература
Сочинение по сказке Пушкина."Дочка царская жива".(Сказка о мертвой царевне) Помог??те с этим. Отношение к другим персонажам : 1.Пса Соколки. 2.Семи Богатырей 3.Королевича Елисея 5.Отношения Пушкина к героине♥ Срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была девеца мёртвая царица
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 249:))) решите уравнение :
Ответить
Окружающий мир
Запиши не менее 3 участников круговорота веществ в природе - разрушителей
Ответить
Информатика
Помогите с графами по ИКТ. 2) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге можно двигаться только в одно...
Ответить
Қазақ тiлi
Зауыт аттары маган керек
Ответить
Русский язык
Русский язык упражнение 89 1) прочитайте словосочетания. В каких случаях в скобках стоят приставки, а в каких-предлоги? Чем различается их написа...
Ответить