Сочинение по сказке Пушкина."Дочка царская жива".(Сказка о мертвой царевне) Помог??те с этим. Отношение к другим персонажам : 1.Пса Соколки. 2.Семи Богатырей 3.Королевича Елисея 5.Отношения Пушкина к героине♥ Срочно
Литература
Сочинение по сказке Пушкина."Дочка царская жива".(Сказка о мертвой царевне) Помог??те с этим. Отношение к другим персонажам : 1.Пса Соколки. 2.Семи Богатырей 3.Королевича Елисея 5.Отношения Пушкина к героине♥ Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была девеца мёртвая царица
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