Сочинение по сказке Пушкина."Дочка царская жива".(Сказка о мертвой царевне) Помог??те с этим. Отношение к другим персонажам : 1.Пса Соколки. 2.Семи Богатырей 3.Королевича Елисея 5.Отношения Пушкина к героине♥ Срочно

Литература

Сочинение по сказке Пушкина."Дочка царская жива".(Сказка о мертвой царевне) Помог??те с этим. Отношение к другим персонажам : 1.Пса Соколки. 2.Семи Богатырей 3.Королевича Елисея 5.Отношения Пушкина к героине♥ Срочно

Автор: Гость