Номер 249:))) решите уравнение :
Математика
Номер 249:))) решите уравнение :
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)15х-8х=21 7х=21 х=3 б)2х+4х=30 6х=30 х=5 в)4у+2у-у=20 5у=20 у=4 г)7у+у-2у=24 6у=24 у=4 д)3х-х=12 2х=12 х=6 е)х+8х=72 9х=72 х=8 ж)9х+х-9х=5 х=5 з)4х+3х-7х=6 0=6 ур-е не имеет решений и)5х+2х=84 7х=84 х=12 к)12х-4х=3248 8х=3248 х=406 л)17у-у=1616 16у=1616 у=101 м)у+19у=4040 20у=4040 у=202
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите с графами по ИКТ. 2) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге можно двигаться только в одно...
Қазақ тiлi
Русский язык
Русский язык упражнение 89 1) прочитайте словосочетания. В каких случаях в скобках стоят приставки, а в каких-предлоги? Чем различается их написа...
Математика