Русский язык упражнение 89 1) прочитайте словосочетания. В каких случаях в скобках стоят приставки, а в каких-предлоги? Чем различается их написание? Найдите в рамке проверочные слова для каждой приставки с безударным гласным....

Русский язык

Русский язык упражнение 89 1) прочитайте словосочетания. В каких случаях в скобках стоят приставки, а в каких-предлоги? Чем различается их написание? Найдите в рамке проверочные слова для каждой приставки с безударным гласным. Словосочетания: (П...д)лезть (под)п...душку,(...т)казаться (от)оп...рации,(в...з)вышаться возле во...зала,(з...)ступиться (за)с...роту,(н...д)резать абр...кос,(...бо)гнать (на)м...тоц...кле, (п...)дарить (по)гв...здике, (пр...)бежать (на)ц...почках, (н...)дежда (на)трен...ра, (...з)зменить с...туацию

Автор: Гость