Шёлк, проверочное слово- шелковистый
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Шёлк, проверочное слово- шелковистый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово шёлковый
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