Помогите пожалуйста с задачей. У мальчика в корзине некоторое количество морков??к. он может их раздать поровну 4, или 6,или 8 кроликах . Какое наименьшее количество морковок может быть в корзине мальчика?

Математика
Помогите пожалуйста с задачей. У мальчика в корзине некоторое количество морков??к. он может их раздать поровну 4, или 6,или 8 кроликах . Какое наименьшее количество морковок может быть в корзине мальчика?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 24:6=4 24:4=6 24:8=3
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