Помогите пожалуйста с задачей. У мальчика в корзине некоторое количество морков??к. он может их раздать поровну 4, или 6,или 8 кроликах . Какое наименьшее количество морковок может быть в корзине мальчика?

Математика

Помогите пожалуйста с задачей. У мальчика в корзине некоторое количество морков??к. он может их раздать поровну 4, или 6,или 8 кроликах . Какое наименьшее количество морковок может быть в корзине мальчика?

Автор: Гость