10 коротких предложений о российской природе
Литература
10 коротких предложений о российской природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет нечего лудше российской природы.В нашей Российской области есть много народов и у каждого народа есть своя природа . Россияни ухаживают за природой. Они устраивают всякие зборище и уберабт . Ещё некоторые устраивают митенги в защиту например леса.Наши поля и луга они самые красивые на земле.Наши цветы они превосходны . .....,
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