10 коротких предложений о российской природе

Гость: Гость:

Нет нечего лудше российской природы.В нашей Российской области есть много народов и у каждого народа есть своя природа . Россияни ухаживают за природой. Они устраивают всякие зборище и уберабт . Ещё некоторые устраивают митенги в защиту например леса.Наши поля и луга они самые красивые на земле.Наши цветы они превосходны . .....,