Начерти прямоугольник со сторанами 8см и 3 см.внутри него начерти квадрат со сторо??ой 2 см.раскрась и узнай площадь получившейся фигуры

Математика

Начерти прямоугольник со сторанами 8см и 3 см.внутри него начерти квадрат со сторо??ой 2 см.раскрась и узнай площадь получившейся фигуры

Автор: Гость