Начерти прямоугольник со сторанами 8см и 3 см.внутри него начерти квадрат со сторо??ой 2 см.раскрась и узнай площадь получившейся фигуры
Математика
Начерти прямоугольник со сторанами 8см и 3 см.внутри него начерти квадрат со сторо??ой 2 см.раскрась и узнай площадь получившейся фигуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисунок во вложении. Поначалу найдем площадь прямоугольника: Теперь найдем площадь квадрата: Площадь нужной фигурой выражается разностью:
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