Help помогите решить пример в баллов будет 15 ток 120. убирите 2 и 0 я пробовал не получи??ось
Математика
Help помогите решить пример в баллов будет 15 ток 120. убирите 2 и 0 я пробовал не получи??ось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-2-0=118. Убрать иногда может означать вычитание
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