Назовите химические элементы , а также определите заряды ядер этих атомов , зная р??спределение электронов по энергетическим уровням : 2,8,5; 2; 2,8,3.

Химия

Назовите химические элементы , а также определите заряды ядер этих атомов , зная р??спределение электронов по энергетическим уровням : 2,8,5; 2; 2,8,3.

Автор: Гость