Назовите химические элементы , а также определите заряды ядер этих атомов , зная р??спределение электронов по энергетическим уровням : 2,8,5; 2; 2,8,3.

Химия
Назовите химические элементы , а также определите заряды ядер этих атомов , зная р??спределение электронов по энергетическим уровням : 2,8,5; 2; 2,8,3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Фосфор -заряд ядра =15 2) Алюминий -заряд ядра =13
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