Какие озера Африки имеют вытянутую форму?

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Почти все крупнейшие озера Африки лежат в тектонических впадинах на Восточно-Африканском плоскогорье. Они располагаются на разных уровнях, большинство имеет большие глубины и обрамлены крутыми склонами. Озеро Танганьика — второе в мире по глубине (1435 м) после Байкала. Самое крупное озеро по площади — озеро Виктория. Озерные котловины (впадины) - элемент рельефа, это понижения на поверхности Земли, замкнутые со всех или почти со всех сторон. Размеры в поперечнике — обычно десятки и сотни (реже тысячи) км. Происхождение большей частью тектоническое. Тектонические котловины (впадины) — области длительных опусканий земной коры, заполненные осадочными и вулканогенными отложениями. Уровни озер Восточной Африки подвержены многолетним колебаниям, что, по всей вероятности, связано с изменением солнечной активности и многолетними колебаниями климата.