Сочинение о Сергее Романосова

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Михаил Васильевич Ломоносов (1711 - 1765) – русский ученый, химик, физик, художник, поэт. Родился в Денисовке, Архангельская губерния. В биографии Ломоносова грамоте, чтению удалось обучиться еще в детстве. Затем, движимый стремлением к знаниям, он пешком приходит в Москву, где поступает в Славяно-греко-латинскую академию. Там жизнь Ломоносова очень трудна, бедна. Однако благодаря упорству ему удается за 5 лет пройти весь 12-летний курс обучения. В числе лучших студентов отправляется учиться в Германию. Для Ломоносова биография тех времен была очень насыщенной. Он изучает множество наук, ставит опыты, выступает с лекциями. Даже при такой занятости на сочинение стихотворений у Ломоносова остается время. В 1741 году возвращается на родину, с того времени в своей биографии М. Ломоносов назначен адъюнктом физики в Петербургской академии наук. Через 3 года стал профессором химии. Вклад Ломоносова в такие науки, как физика, химия, география, астрономия, минералогия, почвоведение, геология, картография, геодозия, метеорология очень велика. Литературное творчество Ломоносова содержит произведения на разных языках. Это «История Российская» , трагедии «Тамара и Селим» , «Демофонт» , многие стихи Ломоносова. Он в 1754 году разработал проект Московского университета, названный позже в его честь университетом Ломоносова. Кроме того в биографии Михаила Васильевича Ломоносова был открыт закон сохранения материи, написаны работы по теории цвета, построено множество оптических приборов