Придумать 6 вопросов на тему чешуя-крылые Вопрос-ответ

Биология
Придумать 6 вопросов на тему чешуя-крылые Вопрос-ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Кто является представителем отряда? (Бабочки) 2. Где они наиболее распространены? (В теплом климате, тропиках) 3. От чего зависит окраска крыльев? (От расположения хитиновых чешуек) 4. Каким способом чешуекрылые питаются? (При помощи хоботка сосут нектар) 5. Как называются личинки бабочек? (Гусеница) 6. Сколько крыльев характерно для отряда? (4)
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