10 вопросов о Пушкине с ответами

Гость: Гость:

1 Сколько лет прожили старик со старухой в сказке "о рыбаке и рыбке"?(33 года) 2 Как звали царей в сказках А.С Пушкина?(Дадон и Султан) 3 Что могло делать зеркало в произведении "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях"?(Имело свойство разговаривать) 4 Из какой сказки эта фраза:"Буду служить тебе славно, Усердно и очень исправно, В год за три щелчка тебе по лбу, Есть же мне давай варёную полбу"? (Сказка о Попе и о работнике его Балде) 5 Какие три дива было у князя Гвидона?(Белка с золотыми орешками,33 богатыря и Царевна Лебедь) 6 В кого превращался князь Гвидон,посящая царя Салтана?(В комара,муху,шмеля) 7 Какую песню пела белочка князя Гвидона?(Во саду, ли в огороде девица гуляла...) 8 Какими были ядрышки золотых орехов?(Ядра-чистый изумруд) 9 С какими словами девица обращалась к зеркальцу?(Свет мой зеркальце!Скажи, Да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, Всех румяней и белее) 10 Сколько сыновей было у царя Дадона?(Два)