Помогите, срочно!!! Нужно 6 предложений с прямой речью, из Классики!!! Как можно скор??е!!!!!!!!!! 15б

Русский язык
Помогите, срочно!!! Нужно 6 предложений с прямой речью, из Классики!!! Как можно скор??е!!!!!!!!!! 15б
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» (А.С. Пушкин)  2) «Бабушка, постой немножко, – ей кричит она в окошко, – пригрожу сама я псу и кой-что тебе снесу». (А.С. Пушкин) 3) Первая сказала: “Я, мамочка, скучала по тебе, как маковка по солнечному лучу”. (По В.Сухомлинскому) 4) "Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать”, - ответила Серая Шейка. 5) “А, старая знакомая, здравствуй!” - ласково проговорила Лиса. 6)Не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Al2O3+HCl Al+H2SO4 дописать хим. реакции
Ответить
Математика
579( 2 ) не могу решить помогите
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста (( Circle the correct options.
Ответить
Французский язык
Помогите пожалуйста по французскому языку
Ответить
Математика
Аулада мысықтар мен тауықтар жүр.Олардың барлыгы 8.Мысықтың әрбір аяғында5 тырнақ,тауықта 4 тырнақ.Барлығы 100 тырнак.Аулада неше мысық,неше тауық?...
Ответить